У США помер 71-річний кантрі-співак Джон Андерсон — The Guardian

У США у віці 71 року помер кантрі-співак і автор пісень Джон Андерсон, відомий, зокрема, композиціями Swingin’, Seminole Wind та Straight Tequila Night. Про смерть музиканта повідомила його родина у соцмережах, пише The Guardian.

Рідні назвали Андерсона талановитим кантрі-виконавцем, чий голос і пісні торкнулися життя багатьох людей. За їхніми словами, для сім’ї він був її серцем, умів розсмішити близьких і щиро їх любив.

Кар’єра завдовжки майже пів століття

Андерсон народився та виріс у Флориді. Після закінчення школи він поїхав до Нешвілла, де ввечері виступав, а вдень працював на фізичних роботах. Зокрема, певний час він був покрівельником у Grand Ole Opry.

Дебютний сингл музиканта вийшов 1975 року, а проривом через два роки стала пісня I’ve Got a Feelin’ (Somebody’s Been Stealin’). У 1981 році композиція I’m Just an Old Chunk of Coal (But I’m Gonna Be a Diamond Someday) стала його першим синглом у першій п’ятірці кантрі-чарту та принесла єдину номінацію на «Ґреммі» — за найкраще чоловіче виконання кантрі.

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Хіти та повернення до виступів

Пісні Wild and Blue, Black Sheep та Swingin’ очолювали американські кантрі-чарти. Swingin’ також стала єдиним хітом Андерсона в американському попчарті. Альбом Seminole Wind, випущений 1992 року, містив три композиції з першої трійки кантрі-чарту, а наступний альбом Solid Ground — пісню Money in the Bank, що посіла перше місце.

Загалом Андерсон записав 22 студійні альбоми. Останній із них, Years, вийшов 2020 року та був записаний разом із Деном Ауербахом із гурту The Black Keys. У 2017 році музиканта госпіталізували через неракову пухлину. У 2020 році він розповідав, що майже повністю втратив слух, однак згодом він почав відновлюватися. Після цього Андерсон продовжив виступати наживо. У 2024 році його включили до Зали слави кантрі-музики.

Пам’ять виконавця вшанували Блейк Шелтон і Гвен Стефані. Шелтон зазначив, що мав змогу переконатися: його кумир був саме такою людиною, якою він сподівався його побачити.

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