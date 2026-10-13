У США помер актор Ар Джей Мітте з серіалу Пуститися берега — Channel NewsAsia

У Браунсвіллі, штат Техас, США, 12 жовтня у віці 34 років помер актор Ар Джей Мітте, відомий роллю Волтера Вайта-молодшого в телесеріалі «Пуститися берега». Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Підтвердження смерті

Інформацію про смерть Мітте підтвердило агентство з управління талантами, яке представляло актора. У заяві його назвали актором, філантропом і захисником прав людей з інвалідністю. Інших деталей щодо обставин смерті представники не надали.

Мітте мав церебральний параліч і використав власний досвід у роботі над роллю Волтера Вайта-молодшого — сина головного героя серіалу, вчителя Волтера Вайта. Персонаж, який згодом узяв ім’я Флінн, пересувався за допомогою милиць і мав порушення мовлення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кар’єра та адвокація

Серіал «Пуститися берега» виходив у 2008–2013 роках і здобув 16 премій «Еммі», зокрема дві нагороди як найкращий драматичний серіал. У міру розвитку сюжету персонаж Мітте ставав дедалі важливішим для історії родини Вайтів.

Пізніше актор зіграв старшокласника-борця з церебральним паралічем у драмі Triumph 2021 року. Також він був представником Screen Actors Guild для виконавців з інвалідністю та амбасадором організації United Cerebral Palsy.

Читай нас у