У суді Лондона зачитали свідчення помічниці коміка Бренда — The Guardian

У Саутворкському коронному суді Лондона, Велика Британія, зачитали заяву колишньої особистої помічниці коміка Расселла Бренда Гелен Бергер. Вона стверджувала, що під час роботи з Брендом у 2006–2007 роках бачила, як він погано поводився з жінками. Про це повідомляє The Guardian.

Бренду висунуто три обвинувачення у зґвалтуванні, три — у сексуальних нападах та одне — у непристойному посяганні стосовно шістьох жінок. Обвинувачення охоплюють десятирічний період, починаючи з 1999 року. Комік заперечує всі обвинувачення.

Заяви колишньої помічниці

Бергер працювала на Бренда з червня 2006 року до лютого 2007-го. Вона заявила поліції, що ця робота була однією з найважчих у її кар’єрі через «невпинну енергію» Бренда, а звільнилася, бо почувалася виснаженою.

У заяві, датованій травнем 2024 року, Бергер сказала, що поведінка Бренда була «на іншому рівні» порівняно з іншими знаменитостями, з якими їй доводилося працювати. За її словами, комік мав «шалену сексуальну потребу» й відкрито говорив про свої потреби. Водночас вона наголосила, що ніколи не була свідком того, як Бренд робив щось незаконне.

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Бергер також заявила, що Бренд просив її збирати номери телефонів жінок під час запису шоу MTV, через що вона почувалася некомфортно. За її твердженням, в окремих випадках вона мала не допустити до його гримерки матір і дівчину Бренда, поки він перебував там із іншою людиною.

Інші свідчення у справі

Суд також заслухав заяву менеджерки жінки, яка повідомила про сексуальний напад з боку Бренда під час її роботи на Channel 4 у 2009 році. За словами менеджерки, потерпіла розповідала, що двоє знайомих Бренда сказали їй зробити коміку масаж, інакше він не продовжив би запис програми.

Крім того, сестра жінки, яка заявляє, що Бренд сексуально напав на неї, а потім зґвалтував у формі орального сексу в барі Сохо у 2004 році, сказала суду, що наступного ранку її родичка була засмученою та майже шокованою. Розгляд справи триває.

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