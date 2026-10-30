Учасник реаліті Сем Вуд просить суд про заставу — ABC News Australia

У Верховному суді Квінсленду в Брісбені, Австралія, розглядають клопотання 46-річного учасника реаліті-шоу Сема Вуда про звільнення під заставу у справі щодо обвинувачень у домашньому насильстві. Прокурорка Джессіка Гай заявила, що Вуд становить неприйнятний ризик повторного правопорушення, неявки до суду та загрози безпеці інших.

Як повідомляє ABC News Australia, Вуда затримали 3 жовтня в житловому комплексі в Нусі. Наступного дня йому висунули обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень під час нападу та задушенні. Слідство стверджує, що після сімейної суперечки він напав на свою дружину Снежану Вуд і душив її. Раніше Вуд заперечував ці звинувачення.

Позиції сторін

Прокуратура посилалася також на твердження про попередній випадок задушення у штаті Вікторія у 2021 році. Суд почув, що Снежана Вуд заявляла про задушення чоловіком і зробила фотографії після цього інциденту. Прокурорка назвала такі обвинувачення ознакою ескалації й зазначила, що задушення розглядають як фактор ризику подальшого тяжкого домашнього насильства.

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Захисниця Пола Моро заперечила, що поведінка її клієнта ескалувала, наголосивши на значному проміжку часу між двома ймовірними епізодами. Вона заявила, що попередні твердження не були перевірені та не мали такого самого підтвердження свідками чи медичною допомогою, як нинішні обвинувачення.

Запропоновані умови застави

Захист пропонує, щоб у разі звільнення Вуд проживав у Тасманії, тричі на тиждень відмічався та відвідував програму зміни поведінки для чоловіків. За словами адвокатки, близька до Вуда людина також запропонувала значну поруку. Захист стверджував, що головний ризик стосується заявниці й може бути мінімізований умовами застави.

Прокуратура також згадувала ймовірне вживання Вудом наркотиків і алкоголю та його спосіб життя як чинники ризику. Захисниця заявила, що її клієнт не має залежності. Станом на 30 жовтня Вуд провів під вартою 27 днів після того, як суд магістратів у Маручидорі відхилив його попереднє клопотання про заставу. Суддя Патрік Маккаферті ще не ухвалив рішення щодо звільнення Вуда до судового розгляду.

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