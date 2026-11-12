Українська телеведуча Наталі Салонік потрапила в ДТП і потребує операції після перелому хребта

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Ведуча проєкту «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ Наталі Салонік потрапила в серйозну автокатастрофу в ніч проти 8 листопада, коли поверталася додому зі зйомок. Унаслідок аварії вона отримала перелом шийного відділу хребта зі зміщенням, численні забої та сильний біль у правій руці. Попереду на телеведучу чекає хірургічне втручання.

Як сталася аварія

Про ДТП Наталі розповіла у своїх Instagram-сторіз. За її словами, під час поїздки вона відпочивала на задньому пасажирському сидінні. Жінка прокинулася від того, що автомобіль почало неконтрольовано крутити на дорозі. Невдовзі транспортний засіб втратив керування, після чого стався сильний удар і спрацювали подушки безпеки.

Після госпіталізації медики виявили у ведучої множинні забої та перелом шийного відділу хребта між четвертим і п'ятим хребцями зі зміщенням. Через травму рухи правою рукою супроводжуються сильним болем. Наразі журналістка готується до операції.

«Дивлюсь на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім», — написала Салонік. Вона також подякувала за те, що залишилася живою, та висловила сподівання на повне одужання.

Колеги підтримали телеведучу

Після аварії слова підтримки Наталі висловили колектив телеканалу ТЕТ і команда програми «Ближче до зірок». Колеги побажали їй сил, витримки та якнайшвидшого відновлення.

До них приєдналися глядачі та підписники ведучої, які залишають у соцмережах побажання здоров'я.

Джерело: Інстаграм Наталі Салонік

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