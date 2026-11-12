Український режисер Олексій Комаровський переніс операцію на обличчі після діагнозу рак шкіри

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Режисер і кінопродюсер Олексій Комаровський, у якого діагностували рак шкіри, переніс хірургічне втручання на обличчі. Він також розповів про свій стан після операції.

Олексій Комаровський повідомив, що йому зробили вже третю операцію за цей рік. За його словами, втручання пройшло успішно. Операція тривала чотири години. «Третя операція за рік! Все минуло добре! Залишу тут на пам’ять про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція минає у максимально позитивній атмосфері і з музикою», – ділиться режисер.

На кадрах режисер показався після операції із пластирами на тілі та обличчі. Крім того, Олексій Комаровський опублікував фото з операційної, де він лежить, а лікар проводить маніпуляції.

Режисер зауважив, що операція пройшла у гарній атмосфері. Комаровський після операції віддячив лікаркам букетами квітів.

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