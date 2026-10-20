Українську блогерку Владу Роговенко затримали у США

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Українську блогерку Владиславу Колесниченко, відому як Влада Роговенко, затримали у США 12 жовтня 2026 року. За даними реєстру округу Бровард у штаті Флорида, їй інкримінують домашнє насильство, а також її утримують під вартою на підставі окремого федерального ордера.

Роговенко стала відомою завдяки участі в реаліті-шоу «Супермодель по-українськи». За наявною інформацією, поліція міста Санрайз затримала її в межах справи про домашнє насильство. Подробиці ймовірного побутового конфлікту наразі не розголошуються.

Крім того, у реєстрі зазначений федеральний арешт. Він може свідчити про інший правовий статус або окрему справу, однак інформації, яка підтверджувала б причетність імміграційної служби США ICE, у наданих даних немає. Повідомлень про можливість звільнення під заставу також потребує додаткового підтвердження.

За наявними відомостями, блогерка живе у США та нещодавно народила третю дитину.

Затримання не означає доведеної вини. Обставини справи та офіційні підстави утримання Владислави Колесниченко під вартою потребують подальшого уточнення.

Джерело: Будда

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