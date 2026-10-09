Ума Турман вразила елегантним образом у чорній сукні-смокінгу в Нью-Йорку

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Акторка Ума Турман з’явилася на світському заході в Нью-Йорку в елегантному чорному образі.

Вона відвідала подію стримінгової платформи Paramount+, присвячену 20-річчю серіалу «Декстер» і другому сезону проєкту «Декстер: Воскресіння». Захід відбувся в межах тематичної музейної експозиції Dexter 20th Anniversary Museum Experience.

Для виходу акторка обрала чорну двобортну сукню-смокінг довжини міні. Вбрання мало приталений силует і широкі атласні лацкани, які утворювали глибокий V-подібний виріз.

Образ Ума доповнила чорними капроновими колготками й гостроносими туфлями на підборах. У руці вона тримала невеликий прямокутний чорний клатч із металевим обрамленням. На шиї у зірки сяяло витончене діамантове кольє з невеликою підвіскою, а на пальці — каблучка.

Турман зробила хвилясте укладання, макіяж з акцентом на очах і молочний манікюр.

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