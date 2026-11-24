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Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка очікує на народження їхньої другої спільної дитини, звернулася до відділення невідкладної допомоги в Канаді. Жінка скаржилася на тривалий біль у животі та напади жару, однак зараз, за її словами, з нею все добре.

Про це Катерина розповіла в Instagram-stories.

Вона повідомила, що провела ніч у канадському відділенні невідкладної допомоги. Через погане самопочуття подружжя вирішило не чекати, поки симптоми минуть самостійно, а звернутися до медиків. Додому вони повернулися близько шостої ранку.

«Вже все добре. Тягнув живіт довго і не проходило, у жар кидало. Вирішили не ігнорувати і не чекати, поки пройде», — написала Катерина.

Дружина шоумена також звернулася до вагітних жінок із закликом не ігнорувати незвичні симптоми та не відкладати звернення по медичну допомогу.

«Вагітність — стан непередбачуваний і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози по телефону зі своїм лікарем», — наголосила вона.

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