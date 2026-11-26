0:00 / 0:00

Фронтмен гурту «Друга Ріка» повідомив, що його орендований будинок пошкодила вибухова хвиля. Унаслідок вибуху постраждали також близько 20 сусідніх осель у містечку, де мешкає музикант.

За словами Харчишина, вибух стався кілька днів тому, коли музикант разом із гуртом перебував у турі. Під час концертних поїздок колектив також збирав кошти на підтримку Сил оборони України.

Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень орендованому житлу артиста. Зокрема, у будинку вибило фасадні вікна, а броньовані вхідні двері від удару опинилися всередині приміщення.

Масштаб руйнувань у містечку виявився значним. За інформацією музиканта, постраждала майже половина вулиці – близько 20 житлових будинків. Частина місцевих мешканців також втратила автомобілі.

«Слава Богу, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало», – написав Харчишин.

Музикант висловив співчуття сусідам, які зазнали збитків і втратили домівки та автомобілі. Він також наголосив, що не вважає такі збіги кармічними, хоча його житло знову опинилося серед пошкодженого майна.

Раніше Олена Тополя завершила ремонт пошкодженої квартири в Києві та підготувалася до блекаутів.

Альона Омаргалієва показала, як виріс її 12-річний син, схожий на Тамерлана.

Також MELOVIN розповів про переслідування та витрати на особисту охорону.

Злата Огнєвіч пояснила емоційну реакцію на конфлікт у Петропавлівській Борщагівці.

Українська телеведуча Наталі Салонік потрапила в ДТП і потребує операції після перелому хребта.

Читай нас у