Василь Вірастюк продовжує судові суперечки з колишньою дружиною через аліменти

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Народний депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк продовжує судову боротьбу з колишньою дружиною Інною Вірастюк. Парламентар, який у 2004 році здобув титул «Найсильніша людина світу», бере участь у судових процесах, пов’язаних із сімейними питаннями та сплатою аліментів.

Протягом 2024-2025 років обранець добивався зменшення розміру аліментів на утримання двох синів. Згідно з рішенням суду від 2023 року, Вірастюк сплачує аліменти у розмірі 1/3 частки від свого заробітку (доходу) до досягнення дітьми повноліття. Це виходить трохи більше 18 тис. грн на місяць.

Водночас у своєму позові до ексдружини нардеп зазначив: з часу стягнення аліментів відбулися зміни у його сімейному та майновому стані. Зокрема, Вірастюк завів нову сім’ю; у нього народилася дитина. Крім того, скаржився позивач, багато коштів іде на лікування, оскільки він має групу інвалідності з 2017 року. Зважаючи на надані докази, Вірастюк просив суд зменшити аліменти на обох дітей – до 1/6 частки від усіх видів заробітку (доходу) політика.

Суд першої інстанції став на бік обранця. Натомість апеляційний суд скасував це рішення і відмовив Вірастюку у задоволенні позову. На думку Київського апеляційного суду, «зменшення розміру аліментів у зв’язку з тим, що позивач має на утриманні дитину, яка народилась в іншому шлюбі, та дружину, яка перебуває у декретній відпустці, без доведення погіршення його майнового становища, не буде спрямовано на належне забезпечення дітей від шлюбу з Інною Вірастюк та суперечитиме їх інтересам».

Крім того, другий рік поспіль триває інша судова тяганина між Василем Вірастюком та колишньою дружиною Інною. Ініціатором позову виступив нардеп. Він просить суд визначити місце проживання неповнолітніх дітей; припинити стягувати з нього аліменти і покласти цей фінансовий тягар на ексдружину політика.

Також незавершений давній судовий спір між Василем та Інною Вірастюка стосується поділу спільного майна експодружжя. Ідеться про дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на розгляді столичного суду – з вересня 2023 року.

Джерело: Главком

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