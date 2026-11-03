Ведуча Кван Їфен заявила про тиск через відмову від покупок у Сіньцзяні — Channel NewsAsia

Сінгапурська ведуча Кван Їфен заявила, що під час поїздки з місцевою туристичною групою до південного Сіньцзяну в Китаї гід висміював та сварив туристів, які відмовлялися робити покупки. За словами 52-річної ведучої, у договорі на тур було зазначено, що обов’язкових покупок і додаткових платежів не буде.

Два ранки в магазинах

Як повідомляє Channel NewsAsia, Кван розповіла про цей досвід у дописі в Instagram 1 листопада. Вона приєдналася до місцевої групи після прибуття до регіону, оскільки через великі відстані вважала самостійну подорож непрактичною.

За її словами, протягом двох ранків поспіль групу возили до крамниць, де продавали сіньцзянську довговолокнисту бавовну та хотанський нефрит. Туристи відвідали дві крамниці з нефритом. Кван стверджує, що очікувана вартість кожної покупки становила щонайменше 2 тисячі юанів, або близько 300 доларів США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ведуча повідомила, що сама придбала виріб із хотанського нефриту. Після цього, за її твердженням, вона спостерігала, як гід в автобусі висміював інших мандрівників через відмову купувати товари.

Скарги на тривалі переїзди

Кван також поскаржилася на тривалі автобусні переїзди між туристичними локаціями та складнощі з доступом до туалетів. Вона пояснила, що на швидкісних дорогах автобус не міг зупинятися щоразу, коли комусь із пасажирів було потрібно.

За словами ведучої, деякі учасники поїздки через це користувалися пластиковими пляшками. Сама вона намагалася менше пити води, хоча в регіоні сухий клімат. На зупинках, як написала Кван, були довгі черги до туалетів. Після поїздки вона написала, що не рекомендувала б їхати.

Читай нас у