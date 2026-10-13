Ведучий Джиммі Кіммел відповів на образу президента Трампа — Rolling Stone

Ведучий Джиммі Кіммел у США відреагував на слова президента Дональда Трампа, який під час одного зі своїх мітингів назвав його «невдахою». Причиною стали жарти Кіммела про незаповнені місця на заходах Трампа, повідомляє Rolling Stone.

Суперечка через відвідуваність мітингів

Трамп заявив перед присутніми, що на одному з його мітингів зал був заповнений, а тисячі людей нібито не змогли потрапити всередину арени. Президент також відтворив, як, за його словами, Кіммел характеризував захід як маловідвідуваний, та звинуватив критиків у нечесності.

У відповідь Кіммел зауважив, що серед багатьох його висловлювань про Трампа президента найбільше зачепили саме згадки про порожні крісла. Ведучий повторив, що на мітингу були вільні місця, зокрема й на тому заході, де Трамп нарікав на такі коментарі.

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Жарт у вечірньому шоу

Кіммел також висміяв пояснення Трампа, який, за словами ведучого, стверджує, що відвідувачі з верхніх і задніх рядів переходять ближче до сцени. Він порівняв це з баскетбольним матчем «Лос-Анджелес Лейкерс», де, за його словами, глядачі не можуть просто пересідати на передні місця.

Після цього ведучий показав фото частково заповненого мітингу в Алабамі та пожартував про когнітивні здібності Трампа. Трамп і Кіммел публічно обмінюються образами вже кілька років. Зокрема, під час церемонії «Оскар» 2024 року Кіммел зачитав допис Трампа із Truth Social, а той згодом назвав телеведучого дурнем і одним із найдурніших людей.

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