Відео: Альона Омаргалієва показала, як виріс її 12-річний син, схожий на Тамерлана

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Українська співачка Альона Омаргалієва поділилася рідкісними кадрами зі своїм 12-річним сином Тимуром. У новому відео артистка продемонструвала, наскільки хлопець схожий на свого батька — виконавця Тамерлана.

Ролик Омаргалієва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона використала однакову концепцію для двох відео: в одному знялася разом із сином, а в іншому — з чоловіком. Спочатку Тимур і Тамерлан сиділи на стільцях спиною до камери, а потім розвернулися обличчями до об'єктива.

Завдяки такому задуму особливо помітною стала зовнішня схожість батька й сина. Співачка коротко підписала публікацію: «Коли народила його маленьку копію».

У коментарях підписники відзначили, що Тимур успадкував від батька риси обличчя, зокрема усмішку та розріз очей. Від мами хлопцеві, за спостереженнями користувачів, дісталися ямочки на щоках.

Шанувальники залишили чимало компліментів на адресу підлітка, називаючи його красенем і справжньою копією Тамерлана.

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