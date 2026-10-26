Відео: alyona alyona показала шрами на животі після операції зі зменшення шлунка

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Українська реперка alyona alyona (Альона Савраненко) показала, який вигляд має її живіт на другий день після операції зі зменшення шлунка. Артистка продемонструвала шрами та розповіла про своє самопочуття після хірургічного втручання.

Реперка показала на камеру живіт, на якому видно місця чотирьох проколів від лапароскопа, зроблених під час операції. Вона зізналася, що вони дуже болючі.

«Всім добрий день. Сьогодні у мене другий день після операції. Мені вийняли дренаж, який у мене був. І я вам зараз покажу, які вавочки у мене є. Всього-на-всього. Найболючіше, звичайно, отут. Ну, тягне десь і тут, і там тягне. В принципі, нічого страшного немає», — поділилася зірка.

Реперка каже, що місця проколів від лапароскопа поки болять, але вона намагається багато ходити.

Альона також розповіла, що зараз п’є виключно воду, та пояснила, чому має захриплий голос.

«Я п’ю воду. Виключно. З трубочкою. І в мене такий голос через те, що в мене був загальний наркоз. І була трубка, яка там щось наробила. А ще рентген показав, що в мене трошки бронхітіка там осталась після болячки. Який плавно хотів йти в хронічний», — розповіла alyona alyona.

Також Савраненко показала, що катетер їй встановили на зовнішній стороні долоні, бо на згині руки його встановити не вдалося. За її словами, медики намагалися зробити це аж чотири рази.

«Але жити буду. Ходити ходжу. В туалет ходжу. Я молодець. Пішла лягати на ліжко. Бо трошки болить, як стоїш. Ходити треба. Я ходжу, а потім лягаю», — зазначила вона.

Крім того, під час операції в Альони виявили ускладнення після давнішого хірургічного втручання.

«Мені вирізали жовчний. А ще збільшена печінка, яка запливла жирком. Поросла гарненько. І в мене після операції на жовчному ось тут ще грижа, виявляється, є. Якась післяопераційна. І її вже треба буде видаляти через довгий час після цієї операції», — підсумувала вона.

Раніше реперка Alyona Alyona зізналася, що зробила баріатричну операцію.

До цього Аlyona alyona розповіла про життя з вагою 125 кг і проблеми зі здоров’ям.

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