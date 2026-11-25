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Українська інфлюенсерка Діана Чхаїдзе вперше публічно розповіла про розрив із чоловіком Бердіа Бахтадзе після семи років шлюбу. За словами блогерки, однією з головних причин розлучення стало небажання чоловіка працювати та брати на себе відповідальність за сім'ю.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Чхаїдзе зізналася, що проблеми у стосунках почалися ще до весілля. Під час їхніх зустрічань Бердіа спілкувався з іншими жінками та приховував це від неї. Спочатку блогерка намагалася пояснювати таку поведінку культурними особливостями чоловіка, однак згодом усе одно дізнавалася про його вчинки, які завдавали їй болю.

Після серйозної зради Діана хотіла припинити стосунки, проте коханий переконав її дати йому ще один шанс. Коли згодом у неї знову виникли сумніви щодо майбутнього пари, чоловік звернувся до її батька та заявив про готовність одружитися.

У шлюбі пара прожила сім років, у них народилася донька Меліса. Блогерка зазначила, що Бердіа був хорошим батьком і другом, однак не став для неї партнером, на якого можна покластися.

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За словами Чхаїдзе, чоловік не хотів працювати й прямо говорив, що не створений для цього. Через це їй доводилося самостійно забезпечувати сім'ю, оплачувати витрати, займатися побутом, плануванням і вихованням дитини.

Наразі подружжя ще не оформило розлучення офіційно. Бердіа поїхав до Грузії, однак, як розповіла блогерка, остаточно не припинив спілкування з нею та донькою.

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