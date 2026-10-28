Відео: Чоловік блогерки Баби Даші набив тату на честь доньки з помилкою

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Коханий блогерки Баби Даші вирішив увічнити на тілі дату народження їхньої прийомної доньки, але під час сеансу сталася помилка. Замість правильного англійського написання December майстер набив Desember.

Як згодом з’ясувалося, родина помітила неточність не одразу, тож сюрприз виявився ще й із маленьким бонусом у вигляді орфографічної помилки.

Втім, сильно засмучуватися подружжя не стало. Напис планують виправити під час корекції татуювання.

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