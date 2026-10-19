Відео: Еммануель Макрон потрапив під хвилю критики після концерту Селін Діон — Le Parisien
Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит відвідав концерт співачки Селін Діон. У соцмережах главу держави розкритикували через цей візит на тлі масових протестів у країні.
Еммануель Макрон показався на 15-му концерті французької співачки Селін Діон у Plenitude Arena в Парижі. Зірка перебуває в турі країною після тривалої перерви через хворобу. Крім самої Бріжит Макрон, із президентом на шоу показалися їхні онуки.
Однак мережа обурилася тим, що президент відвідав концерт, коли у Франції вже було відомо про майбутні протести. Тож користувачі дорікнули Макрону за те, що він «розважався напередодні загальнонаціональної акції протесту». Таку поведінку оцінили як недоречну.
Джерело: Le Parisien
Раніше президент Макрон засудив насильство під час протестів у Франції.
Пізніше Макрон наказав перевірити готовність поліції після заворушень у Франції.
Також президент Макрон закликав до спокою після заворушень у Франції.