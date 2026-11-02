Відео: Камалія після розлучення із Захуром заявила, що ніколи не була одружена

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Співачка Камалія здивувала заявою про особисте життя після розлучення з мільйонером Мохаммадом Захуром. Артистка сказала, що ніколи не була одружена, а також розповіла, чим колишній чоловік не виправдав її очікувань.

Українська співачка Камалія розкрила несподівані подробиці особистого життя з пакистанським бізнесменом і мільйонером Мохаммадом Захуром.

Попри багаторічні стосунки та спільних дітей пара, як з’ясувалося, так і не оформила шлюб в Україні. Ба більше, артистка зізналася, що роками чекала від чоловіка освідчення, але так і не дочекалася.

Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Марічці Довбенко. Камалія пояснила, що мала документ, який підтверджував реєстрацію шлюбу в Пакистані, однак в Україні їхні стосунки юридично не були оформлені. За її словами, у застосунку «Дія» навіть немає відомостей про те, що вона колись була заміжньою.

«У мене навіть у „Дії“ немає, що я була заміжня. У мене є папір, коли я виходила заміж у Пакистані, а тут Захур не захотів оформлювати наш шлюб. Я ніколи не була одружена. Я була лише в Пакистані одружена, все», — розповіла Камалія.

Артистка не приховує, що хотіла не просто офіційного оформлення стосунків, а й гарного свята за українськими традиціями. Вона уявляла себе в білій сукні та чекала, що Захур сам проявить ініціативу. Однак, як стверджує вона, чоловік не реагував на її натяки та не робив кроків назустріч цій мрії навіть після народження двох доньок.

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«Захур мені ніколи не пропонував оформити, навіть після народження дітей. При тому, що я йому натякала, що я дуже хотіла б весілля в українських традиціях, білу сукню й таке інше. Він ніби не чув, пропускав завжди це якось», — поділилася Камалія.

За словами виконавиці, дорогі подарунки та матеріальна турбота не могли замінити їй емоційної близькості. Вона зізналася, що попри розкіш, якою її оточував чоловік, часто почувалася недостатньо коханою.

«Чоловік ніколи не робив кроків, щоб я себе відчула справжньою жінкою. Так, він мене балував: купував машини, прикраси… Але я завжди почувалася недолюбленою. Він ніколи не казав, що кохає мене. Ніколи від нього цього не чула. Тільки один чи два рази в заміжжі й потім ще один раз. І він пояснював це видом чоловіків, які доводять вчинками своє кохання», — розповіла співачка в інтервʼю Марічці Довбенко.

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