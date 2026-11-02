Відео: MELOVIN розповів про переслідування та витрати на особисту охорону
Український співак MELOVIN заявив, що через погрози та випадки переслідування змушений постійно дбати про власну безпеку. Артист також пояснив, скільки коштує охорона і як вона впливає на його повсякденне життя.
Про це виконавець розповів у новому випуску проєкту «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ.
За словами MELOVIN, негативна реакція на його публічні висловлювання з часом вийшла за межі критики в соцмережах. Співак зіткнувся з реальними переслідуваннями, зокрема погрозами із застосуванням зброї.
«Так, були переслідування — і з пістолетом, і що завгодно було. Це відбувається зі мною й досі», — розповів артист.
Через це особиста охорона стала невіддільною частиною його життя. Супровід потрібен MELOVIN не лише під час виступів і публічних заходів, а й у повсякденних ситуаціях.
Співак не назвав конкретної суми витрат на безпеку, однак зазначив, що за роки вони виявилися настільки значними, що на ці гроші міг би придбати автомобіль і кілька квартир.
«Точно мав би вже свою машину і декілька квартир», — зазначив MELOVIN.
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