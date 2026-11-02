Відео: MELOVIN розповів про переслідування та витрати на особисту охорону

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Український співак MELOVIN заявив, що через погрози та випадки переслідування змушений постійно дбати про власну безпеку. Артист також пояснив, скільки коштує охорона і як вона впливає на його повсякденне життя.

Про це виконавець розповів у новому випуску проєкту «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ.

За словами MELOVIN, негативна реакція на його публічні висловлювання з часом вийшла за межі критики в соцмережах. Співак зіткнувся з реальними переслідуваннями, зокрема погрозами із застосуванням зброї.

«Так, були переслідування — і з пістолетом, і що завгодно було. Це відбувається зі мною й досі», — розповів артист.

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Через це особиста охорона стала невіддільною частиною його життя. Супровід потрібен MELOVIN не лише під час виступів і публічних заходів, а й у повсякденних ситуаціях.

Співак не назвав конкретної суми витрат на безпеку, однак зазначив, що за роки вони виявилися настільки значними, що на ці гроші міг би придбати автомобіль і кілька квартир.

«Точно мав би вже свою машину і декілька квартир», — зазначив MELOVIN.

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