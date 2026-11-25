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Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, розповів про можливу зміну громадянства. Артист досі має український паспорт, хоча право на німецьке громадянство, за його словами, отримав ще у 2009 році.

На запитання, чи став він уже громадянином Німеччини, співак відповів негативно. Водночас зазначив, що відповідну можливість мав ще 17 років тому, але тоді вирішив не змінювати паспорт.

Нині його ставлення до цього питання інше. Винник пояснив, що давно живе в Німеччині, звик до місцевих законів і порядків, тому тепер вважає отримання німецького громадянства логічним кроком.

«Раніше якось думав про це, а потім усе-таки вирішив — ні. А сьогодні, за логікою, напевно, було б правильніше отримати громадянство», — поділився артист.

Водночас Винник наголосив, що внутрішньо залишається українцем, хоча за роки життя в Німеччині його повсякденна поведінка та звички змінилися.

«Зрозуміло, що я в душі українець, і цього нікуди й ніколи не подінеш. І це добре, це правильно. А за діями, за поведінкою — близько до німця, тому що звик до цього життя, до цих законів», — пояснив співак.

Після початку повномасштабного вторгнення Винник виїхав до Німеччини. Його позиція щодо війни та тривала відсутність в українському інформаційному просторі неодноразово викликали суспільні дискусії. У серпні артист уже говорив про можливу зміну громадянства.

Про це Винник заявив в інтерв'ю Валерію Романко.

До цього Олег Винник назвав умову для повернення в Україну.

Раніше Олег Винник прокоментував внесення до списку небажаних артистів у Молдові.

Також співак Олег Винник заявив, що попри 26 років життя в Німеччині досі має українське громадянство.

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