Відео: Переможець Танців з зірками Макс Леонов долучився до ЗСУ

0:00 / 0:00

Відомий танцівник і переможець шоу «Танці з зірками» Макс Леонов добровільно вступив до лав Збройних сил України. Як стало відомо, він служить у війську ще з грудня 2025 року. Де саме проходить службу танцівник, наразі не уточнюється.

За словами Леонова, він тривалий час приховував цю інформацію, оскільки не хотів робити на цьому хайп. Про це танцівник розповів у проєкті «Наодинці з Гламуром».

Леонов зазначив, що інколи їздить до Києва, щоб брати участь у заходах, на яких збирають гроші на потреби української армії.

36-річний танцівник приєднався до лав ЗСУ у грудні 2025 року. Наразі він проходить службу в 46-й бригаді десантно-штурмових військ.

«Я проходжу службу у Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ, 46-та окрема аеромобільна бригада. Служу з грудня минулого року. Це суто моя позиція, але я вирішив не робити на цьому хайп. Це тепер обов’язкова частина мого життя», — розповів Леонов.

<br />

За словами танцівника, командування бригади періодично відпускає його до Києва, щоб завдяки своїй медійності він допомагав збирати кошти на потреби армії. Крім того, Леонов наголосив, що рішення піти на службу було спонтанним.

«Рішення про службу було спонтанним, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська», — додав танцівник.

Джерело: Наодинці з Гламуром

Раніше переможець Зважені та щасливі В’ячеслав Грабовий вийшов на зв’язок після стрілянини в Одесі.

Нагадаємо, переможець 10-го сезону шоу «Зважені та щасливі» В’ячеслав Грабовий втратив батьків і рідного брата внаслідок стрілянини в Одесі.

Читай нас у