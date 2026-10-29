Відео: У переможця МастерШеф Павла Серветника загинув брат на фронті

У Максима залишилася маленька дитина, яка зараз перебуває з бабусею та дідусем. Болісною новиною Серветник поділився на своїй сторінці в Instagram.

Павло створив банку для збору коштів і звернувся до підписників із проханням підтримати родину, якщо є така можливість: send.monobank.ua/jar/9iq3T6MZb7.

Серветник розповів, що одразу після звільнення Херсона від окупантів його брат Максим пішов до військкомату. За роки служби чоловік пережив численні травми, поранення, контузії та навіть клінічну смерть.

«Сьогодні, банда, на жаль, не буде рецептів. Сьогодні загинув мій брат. Йому було 37 років. У нього залишилася маленька дитина, з дідусем та бабусею. Ми створили банку, і якщо у вас є можливість, підтримайте його, будь ласка», — сказав Павло.

Крім цього, загиблий захисник мав багато нагрудних знаків, один із яких отримав за мужність.

«Дякую тобі, Максе, за все», — додав Серветник.

Кулінар здобув популярність як переможець першого сезону шоу «МастерШеф. Професіонали» у 2019 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Павло залишився в окупованому на той час Херсоні. Разом із командою він безкоштовно випікав і розвозив хліб місцевим жителям, ризикуючи життям через обстріли.

Згодом кулінар переїхав до США разом із дружиною. Навесні 2025 року Серветник відкрив власну кав'ярню в центрі Нью-Йорка, на Мангеттені.

Джерело: Павло Серветник

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