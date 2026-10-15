Відео: Зірка серіалу Рабиня Ізаура Луселія Сантус вразила зовнішністю у 69 років

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Бразильська акторка Луселія Сантус, яка здобула світову популярність завдяки головній ролі в серіалі «Рабиня Ізаура», продовжує привертати увагу шанувальників своєю зовнішністю. У 69 років акторка дивує прихильників молодим виглядом.

У 69 років артистка виглядає значно молодшою за свій вік, залишається активною у професії та бере участь у нових кінопроєктах. Водночас в особистому житті вона вирішила відмовитися від романтичних стосунків.

Світова популярність прийшла до Сантус у 1976 році, коли на екрани вийшов серіал «Рабиня Ізаура». Тоді 19-річна акторка зіграла головну героїню, чия трагічна доля змушувала переживати мільйони глядачів. Серіал приніс їй міжнародну популярність, а сама артистка стала однією з найвпізнаваніших телевізійних зірок свого часу.

Через десятиліття Сантус, як і раніше, привертає увагу шанувальників. Судячи зі свіжих фотографій і відео в її соцмережах, акторка зберігає гарну фізичну форму, а її звичний образ і промениста усмішка майже не змінилися. Вона також продовжує працювати: бере участь у театральних постановках, знімається в кіно, займається режисурою та продюсуванням.

Серед її нових проєктів на 2026–2027 роки — серіал для китайського ринку, розрахований на перегляд зі смартфонів, і фільм «Um Casal Quase Perfeito».

Поза роботою важливе місце в житті акторки посідає родина. Сантус пишається єдиним сином Педро Нешлінгом, якому зараз 44 роки. Він, як і мати, пов’язав життя з кіно та став відомим у Бразилії актором, сценаристом і режисером. У Педро є донька Кароліна, тож Луселія вже насолоджується роллю бабусі.

Втім, в особистому житті акторка дотримується іншої позиції. За плечима Сантус — чотири шлюби, проте зараз вона не перебуває у стосунках. В одному з нещодавніх інтерв’ю артистка дала зрозуміти, що більше не зацікавлена в романтичних історіях: за її словами, вона остаточно закрила цей розділ свого життя.

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