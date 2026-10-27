Віктор Розовий здивував новим відео та іронічно пожартував про скандальних зірок
Ветеран війни та колишній гуморист Віктор Розовий опублікував нове відео, у якому з іронією оголосив про безкоштовний розіграш. У ролі «спонсорів» він жартома назвав відомих зірок, які раніше потрапляли у скандали через свої висловлювання щодо України.
Цікаво, що не всі одразу зрозуміли гумор Віктора. Однак дехто оцінив його сарказм і вирішив підтримати знаменитість у коментарях.
Розовий назвав «призи», які можна отримати за участь у гівевеї. Серед них — пляшка «Швепсу», а також фото футболіста Ісмаеля Діалла.
Гуморист іронічно звернувся до підписників і нібито оголосив гівевей, як часто роблять блогери. Серед умов — підписатися на 86 спонсорів. У дописі Розовий відмітив Потапа, Настю Каменських, Олексія Арестовича, Олексія Гончаренка, Олега Винника, Влада Яму та інших.
«Я запускаю гівевей. Наймасштабніший в Україні. Умови прості: підписатися на мене, на 86 спонсорів, лайкнути цей допис і всі інші мої дописи аж до 2022 року. У коментарях написати: «Наталя пі**рас», — заявив Розовий.
Серед призів гуморист нібито розіграє пляшку «Швепсу», а також задні дверцята від автомобіля «Ланос».
«А тепер розкішні призи. Приз за п’яте місце — швепс. Четверте місце — в особисті скину фотографію Ісмаеля Діалла. Третє місце отримає 500 гривень… У борг. Другому місцю я покажу, як виглядає помідор. І мільярдерський приз за перше місце — задні праві дверцята від Ланоса. Переможця визначу за висновками ВЛК. Підпишись на мене, бери участь у гівевеї. Бо навіщо я купляв мікрофон», — пожартував Розовий.
Раніше гуморист Віктор Розовий переніс операцію після поранення на фронті.
До цього від пораненого на фронті коміка Розового пішла дружина: що сталося.
На YouTube-каналі відомої інтерв'юерки Раміни Есхакзай з'явилося, а потім майже одразу зникло інтерв'ю з гумористом і ветераном російсько-української війни Віктором Розовим.