Володимир Кличко вирішив виплатити борг покійної Панеттьєр заради спадщини доньки

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Український боксер Володимир Кличко продовжує дбати про збереження спадщини своєї 11-річної доньки Каї-Євдокії після смерті її матері, американської акторки Гейден Панеттьєр. Спортсмен заявив, що планує власним коштом погасити податкову заборгованість покійної акторки, щоб уберегти її майно від штрафних санкцій.

Гейден Панеттьєр залишила по собі непогашені фінансові зобов'язання. Йдеться про декларації щодо податку на прибуток за 2025 рік, термін подання яких спливає 15 жовтня 2026 року. Сума заборгованості становить близько 30 тисяч доларів.

Володимир Кличко висловив серйозне занепокоєння ситуацією. Він побоюється, що в разі прострочення виплат на майно акторки нарахують відсотки та штрафи за невиконання вимог. Це завдасть прямої фінансової шкоди 11-річній Каї, яка, через відсутність заповіту, стала єдиною спадкоємицею статків матері. Загалом спадок Панеттьєр оцінюють у 6 мільйонів доларів.

Аби запобігти знеціненню активів доньки, боксер подав клопотання до суду Лос-Анджелеса з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна. У заяві Кличко наголосив, що внесе власні гроші для повної сплати 30 тисяч доларів податку.

Спортсмен зазначив, що спочатку авансує власні кошти, а вже після офіційного відкриття спадкової справи та призначення розпорядника домагатиметься відшкодування цієї суми з активів покійної. Такі екстрені кроки зумовлені тим, що наразі немає офіційного представника, який би захищав інтереси майна Панеттьєр.

Про це стало відомо із судових документів, які опинилися в розпорядженні The Daily Mail.

Розтин показав причину смерті акторки Гейден Панеттьєр.

Показано останні фото Гейден Панеттьєр перед смертю.

Американська акторка Гайден Панеттьєрі, найбільш відомаза серіалами «Герої» та «Нешвілл», а також як колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, померла у віці 36 років.



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