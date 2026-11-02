Захист Бренда заявив про вплив публікацій 2023 року на суд — The Guardian

На слуханнях у Саутворкському коронному суді захист коміка Рассела Бренда заявив, що публікації 2023 року про звинувачення в його сексуальних проступках «отруїли» правосуддя у кримінальній справі. Бренду висунуто сім обвинувачень, зокрема у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо шести жінок; ймовірні епізоди охоплюють десять років, починаючи з 1999-го. Він заперечує всі обвинувачення, повідомляє The Guardian.

Аргументи захисту

Адвокат Бренда Ієн Вінтер KC у заключній промові поставив під сумнів твердження трьох заявниць про зґвалтування. Він наголосив, що протягом вказаного періоду комік мав сексуальні стосунки з багатьма жінками, а звинувачення в непогодженому анальному, оральному чи вагінальному сексі висунули лише три з них.

За словами Вінтера, документальний фільм Channel 4 Dispatches та публікації The Times і The Sunday Times у 2023 році спонукали інших жінок звернутися зі звинуваченнями. Адвокат також заявив про значні затримки у зверненні жінок до поліції.

Захисник сказав присяжним, що сексуально активний спосіб життя сам по собі не є незаконним. Він також стверджував, що поведінка Бренда після ймовірних епізодів, яку заявниці описали як звичайну, нібито свідчить про його переконання у наявності згоди.

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Позиція обвинувачення

Прокурорка Ріел Кармі-Джонс KC у заключній промові в п'ятницю відкинула версію, за якою публікації 2023 року могли настільки вплинути на шістьох жінок, щоб вони вигадали або переосмислили свої контакти з Брендом.

Найдавніше звинувачення стосується 1999 року. Одна з жінок заявила суду, що Бренд зґвалтував її після виступу на кабаре-заході під час конференції Лейбористської партії в Борнмуті. За її словами, Бренд залишив їй свою електронну адресу та запитав, чи подобається їй те, що відбувається.

Бренду інкримінують три епізоди зґвалтування і три епізоди сексуального насильства. У вівторок обвинувачення в непристойному нападі змінили на обвинувачення в замаху на непристойний напад. Розгляд справи триває.

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