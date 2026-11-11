З’явилося відео останніх секунд життя російського музичного критика Сергія Сосєдова

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Камери спостереження зафіксували момент падіння Сергія Сосєдова в одному з готелів Якутії. Після інциденту музичного критика доправили до лікарні, де він помер.

Відповідне відео поширили російські медіа. Раніше повідомляли, що смерть Сосєдова настала внаслідок отриманих травм під час падіння.

На оприлюдненому ролику видно, як музичний критик спускався сходами, раптово зупинився, відхилився назад і впав, вдарившись потилицею. На допомогу до Сосєдова одразу підбігли люди, які й викликали швидку допомогу. Після цього шоумена доправили до лікарні, проте медики не змогли врятувати його під час проведення екстреної операції.

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Попередньо причиною смерті Сосєдова називають перелом основи черепа, що спричинив крововилив та набряк головного мозку. Крім цього, знайомі критика також висловлювали припущення, що втрату рівноваги міг спровокувати тромб.

До цього стала відома офіційна причина смерті Сергія Сосєдова.

Раніше у 58 років помер російський телеведучий, путініст Сергій Сосєдов.

Путініст помер після падіння зі сходів у Якутії.

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