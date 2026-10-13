Зірку Блондинки в законі Сельму Блер затримали після інциденту в літаку

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Голлівудська акторка Сельма Блер, відома за фільмами «Блондинка в законі» та «Жорстокі ігри», опинилася в центрі скандалу під час перельоту до Нью-Йорка. За наданою інформацією, інцидент завершився затриманням акторки, госпіталізацією та розслідуванням ФБР.

Блер звинувачують у нападі на двох бортпровідників, а згодом — на поліцейську та медсестру. Представники акторки стверджують, що причиною її поведінки став невідкладний медичний стан.

Інцидент трапився 11 жовтня під час рейсу авіакомпанії Delta Air Lines із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. За інформацією правоохоронців, акторка нібито вдарила одного бортпровідника та вкусила іншого. Обидва працівники повідомили про травми, одного з них довелося госпіталізувати.

Після приземлення в аеропорту імені Джона Кеннеді Блер затримала поліція. Саму акторку також доправили до лікарні для обстеження.

Згідно із судовими документами, зірку також звинуватили в нападі на поліцейську під час транспортування та на медсестру в лікарні.

12 жовтня Блер постала перед судом у Нью-Йорку. Вона не визнала себе винною за двома пунктами обвинувачення в нападі на поліцейську та медсестру. Згодом акторку звільнили під заставу в розмірі 20 тисяч доларів.

Окремо обставини інциденту на борту розслідує ФБР.

Джерело: People

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