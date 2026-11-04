Злата Огнєвіч пояснила емоційну реакцію на конфлікт у Петропавлівській Борщагівці

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Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала свою лайку через конфлікт у Петропавлівській Борщагівці. Артистка визнала, що емоційно реагує на новини та іноді може неправильно трактувати отриману інформацію.

Співачка виправдалась і зазначила, що зараз багато дезінформації і на емоціях їй непросто її відрізнити. Про це Огнєвіч написала на своїй сторінці у Threads.

Знаменитість наголосила, що почула думку оточуючих і зробила певні висновки.

Огнєвіч пояснила свої емоції щодо сутичок під Києвом

Українці накинулись на співачку після того, як вона відреагувала на конфлікт у будинку Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці. У мережі Злата не стала приховувати емоцій та перейшла на нецензурні слова — артистка закликала зупинити це свавілля.

На думку користувачів мережі, Огнєвіч зробила поспішні висновки та не розібралась у ситуації, що сталася.

Згодом артистка виправдалась і заявила, що завжди знайдуться ті, кого вона не влаштовує. Співачка наголосила, що поважає себе, а бажання судити — залишається проблемою тих, хто судить.

«Мати свою думку — це розкіш, а ще більша розкіш — її висловлювати. Завжди знайдуться ті, кого вона не влаштовує. Я поважаю себе за багато крутих вчинків, знаю їм ціну і живу достойно. А бажання судити завжди залишається проблемою тих, хто судить», — написала Огнєвіч.

Після цього Злата заговорила, що надто емоційно реагує на те, що відбувається в Україні, і іноді може невірно трактувати інформацію.

«Я живу в Україні і мені болить за все, що відбувається. Я емоційно реагую на новини і можу невірно трактувати інформацію, багато дезінформації і на емоціях непросто її відрізнити», — сказала співачка.

Вона наголосила, що її вчинки, позиція та діяльність направлені на те, щоб допомагати військовим. Також Злата згадала бійців «Азову», яких також завжди підтримує.

Зрештою, зірка зробила певні висновки і додала, що тепер спрямовуватиме енергію на боротьбу проти ворога.

«Мої вчинки, позиція, діяльність направлені на те, щоб допомагати та підтримувати військових, ви це знаєте і бачите. Я також завжди підтримую азовців, як і нещодавно на великому благодійному заході. Ваші думки почула та зробила висновки. Спрямовуємо енергію на єднання та боротьбу проти ворога», — підкреслила Огнєвіч.

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