在南非，独立警察调查局（IPID）于10月9日搜查了Hawks中校迪尼亚达兰·“迪纳”·戈文德的住所和工作场所。这些调查行动发生在马德兰加委员会作证之后，证词涉及他领导的Hawks小组可能被用于对付一名拖车运营商；该运营商被称为敌对团伙的涉嫌领导人。

据Daily Maverick报道，IPID发言人证实已在一名Hawks工作人员的场所执行搜查令，并表示调查仍在进行中。该媒体还报道，搜查期间据称查获了数台电子设备。

关于2023年枪击事件的证词

8月12日，IPID夸祖鲁-纳塔尔省调查副主任伦·约翰向委员会表示，犯罪分子可能已渗透进由戈文德领导、负责调查运钞车劫案的Hawks小组。他的证词涉及2023年的一起枪击事件，造成5人死亡，其中包括拖车运营商贝文·洛夫特斯。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

约翰表示，有初步理由认为，戈文德应克莱夫·奈克尔的要求派出了该小组，以杀害洛夫特斯。奈克尔被指为一个与毒品和车辆拖运有关团伙的涉嫌头目。约翰称洛夫特斯是敌对团伙的涉嫌领导人。这些说法是调查对象，而非既定事实。

有关现金存款的问题

在2026年8月31日的交叉询问中，委员会还审查了戈文德账户中的现金交易。根据律师马修·查斯卡尔森提交的数据，从2022年8月至2023年12月，共有3,050,574兰特现金流经其账户。

特别是，2022年8月31日，戈文德通过自动取款机进行了37笔单独存款，每笔1万兰特，在约一小时内合计超过30万兰特。他表示，用于购买房产的钱由其岳母提供。委员会主席姆布伊塞利·马德兰加法官称这一解释荒谬，而委员会律师桑迪莱·胡马洛则认为，这些交易可能具有洗钱迹象。

关注我们在