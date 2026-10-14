5月1日，西班牙执法部门在摩洛哥海岸附近拦截了货船Arconian，船上发现了1,279包可卡因，重量介于30吨至45吨之间。据《卫报》报道，该船从塞拉利昂首都弗里敦出发。该报称，这是历史上最大规模的可卡因缴获行动。

行动期间，西班牙国民警卫队拘留了23名来自菲律宾的船员。随后，执法人员在货舱内发现了6名武装男子。参与行动的卢卡斯·费尔南德斯表示，毒品存放在一条长约60米的走廊内。

与荷兰逃犯有关联的信息

《卫报》的调查将这批货物与荷兰人约斯·莱德克尔斯联系起来，该报称他是欧洲头号通缉毒贩之一。该报称，莱德克尔斯是塞拉利昂总统朱利叶斯·马达·比奥的女婿。2025年1月，荷兰向塞拉利昂提出了引渡他的请求。该报写道，莱德克尔斯被缺席判处超过100年监禁，其中包括因谋杀未遂获刑；塞拉利昂当局当时表示，他们不认识此人。

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《卫报》在西方情报机构的消息人士称，Arconian于4月18日抵达弗里敦港后，船上可能在四天内装载了约30吨可卡因。港口负责人扬库巴·比奥驳斥了这些说法，称其毫无根据，并表示该港口不从事或协助毒品出口。

弗里敦人员失踪

2025年10月，弗里敦有9人失踪，其中包括40岁的商店老板阿兰·贾洛和足球运动员阿卢西内·“博凯”·科罗马。调查显示，警方和情报部门的消息人士将失踪事件与一宗可卡因交易引发的冲突联系起来，并提到了莱德克尔斯。塞拉利昂警方和军方未回应《卫报》就失踪事件调查提出的询问。

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