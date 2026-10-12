两名来自伊朗安全机构的高级叛逃者称，存在一个秘密军官核心圈，据称策划在伊朗境内外杀害和绑架政权反对者。正如德国之声报道，记者数月来一直与一名前伊朗精锐特种部队指挥官和一名前伊朗情报部工作人员交谈，前者被称为奥米德，后者名为雷扎。

德国之声核实了两名男子的身份，但为保护他们及其家人的安全，未披露细节。据该媒体称，奥米德提供了与其训练、一个秘密监控中心以及供高级安全官员居住的住宅区有关的文件、照片和视频。第二名消息人士通过中间人证实了其叙述中的关键细节。该媒体指出，它将相当一部分证词与文件、照片、视频及专家评论进行了核对。

对学员的控制和培训

奥米德说，他18岁时加入安全机构，在培训期间，学员“日夜”都处于政权的控制之下——从军事训练到每日祈祷和讲话。据他称，安全人员获得经济优惠、商业合同，并住在配有学校、医院和清真寺的封闭住宅区内。与此同时，他们受到严格控制：出行受限，护照被收走，未来伴侣也会受到审查。

田纳西大学政治学者赛义德·戈尔卡尔向德国之声解释说，将安全人员与社会其他群体隔离，有助于当局加强同侪压力和意识形态灌输。他认为，这也可能降低他们对平民使用武力的顾忌。

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关于镇压抗议指挥中心的说法

奥米德和雷扎表示，在德黑兰发生抗议期间，不同机构的高级官员会聚集在指挥中心，通过大屏幕监控监控摄像头的画面。他们还称，当局使用无人机、社交媒体数据、通信拦截以及能够渗透进抗议团体的便衣特工。

消息人士称，当警方无法镇压示威活动时，伊斯兰革命卫队和警方的精锐部队会被调动。人权组织记录了伊朗安全部队在抗议期间使用自动和半自动武器的情况，其中包括安装在皮卡车上的机枪。

沙赫尔-雷伊的祈祷厅

奥米德还指出位于德黑兰郊区沙赫尔-雷伊的一处祈祷厅。他声称，部分军官将其称为达赫梅，意为“墓室”或“坟墓”。他称，自己曾参加过作出绕过国家机构开展行动决定的会议，其中包括杀戮和绑架。

德国之声无法核实奥米德提到的具体事件。一些专家将达赫梅与二十多年前针对一名改革派总统顾问的未遂暗杀联系起来，但该媒体的任何消息人士都未证实这一核心组织至今仍在运作。伊朗驻柏林大使馆拒绝就个别指控发表评论，并表示伊朗伊斯兰共和国坚决否认这些指控及据此得出的结论。伊朗最高领袖办公室未回应德国之声的问询。

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