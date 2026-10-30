《卫报》与 Investigate Europe 的联合调查称，比利时、瑞典、挪威和荷兰的数据中心工地存在危险工作环境、工伤、可能拖欠工资以及移民工人居住条件不当等问题。

尤其是在3月，一名34岁的电气测试专家在比利时圣希斯兰的 Google 数据中心工地遭遇电弧闪络，该报道将其姓名改为桑杜。据他称，管理人员确认线路已断电，但在第二次测试时线路仍带电。记者看到的医疗记录证实，其12%的身体面积被烧伤：面部和颈部为二度烧伤，右肩和手指为三度烧伤。

当地劳动监察机构于10月底完成调查，未发现不当行为。爱尔兰公司 Dornan Engineering 的代表表示，该公司负责监督桑杜所属的承包商，并致力于维持安全的工作环境及遵守劳动法规。

瑞典的居住条件

在瑞典耶夫勒的 Microsoft 数据中心建设工地，承包商 BenBau 的工人向记者提供了住房拥挤的证据。据他们称，24人共用一间厨房，14名男子共用一间浴室。他们还反映有啮齿动物、通风系统故障以及冬季供暖不足的问题。

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医疗记录显示，2月，一名罗马尼亚工人的活动性结核病检测结果呈阳性。工人们称，BenBau 起初仅通知了几名住在患者附近的人，并表示检测是自愿的。对信息自由请求的答复显示，瑞典工作环境管理局和公共卫生局均未收到有关疫情暴发的报告。

薪酬与安全

超过30名工人向记者提供了数百份工资单。调查人员认为，这些文件可能表明，其中一些人每周工作长达50至60小时，却未获得加班费和休假工资。工会 Solidariska Byggare 表示，已与 BenBau 达成协议，规定向工人支付拖欠款项，并允许工会进入工地。

BenBau 表示，其严肃对待员工的福祉、健康和安全。Microsoft 表示，公司对承包商在安全、工作条件、结社自由和集体谈判方面设定要求，并进行审计。Google 表示，其供应商根据合同必须遵守当地劳动法规，并提供安全、健康的工作条件。

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