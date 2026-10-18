南非特别调查组（SIU）报告称，国有防务公司Denel Land Systems从乍得政府收到的、用于供应Casspir装甲车辆合同的预付款被不当使用。根据TimesLIVE的报道，SIU认定该预付款的74%未被核算。

2017年底，在乍得因财政困难而暂停2015年的原始订单后，该合同得以续签。根据新条款，Denel应生产并交付40辆Casspir车辆，价值1800万美元，约合3亿兰特。乍得支付了40%的预付款，即720万美元。

向供应商付款

SIU称，Denel从这笔预付款中向三家供应商拨付了3970万兰特。该机构表示，对这些供应商的任用极不规范，而完成的工作微不足道或根本不存在。尤其是，2018年1月29日，该公司向VR Laser支付了1500万兰特。由于Denel认为该公司拥有这些车辆的知识产权，VR Laser被纳入Casspir的生产工作。

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SIU认定，VR Laser要求偿还与该合同无关项目的债务。该机构指出，在收到款项后，该公司没有根据与乍得的合同提供服务，也没有签署相应的订单。VR Laser由萨利姆·埃萨所有，TimesLIVE称其为与国家俘获案件有关的古普塔网络中的关键人物。

ENNE7合同及后续行动

另有1500万兰特预付款支付给了ENNE7，用于一份价值4000万兰特的合同，该合同涉及从中国供应一辆Sino卡车和一辆捐赠车辆。SIU表示，该公司自称是此类设备在南非的唯一经销商，从而误导了Denel。该机构认定，ENNE7交付了两辆价值约200万兰特的车辆，并将剩余的1300万兰特留给自己。ENNE7董事桑迪·丘达延表示，公司已履行合同义务，而Denel本应在交付前支付未付余额。

SIU还认定，对技术顾问的任命违法且不规范。该顾问于2017年12月19日获得970万兰特报酬，以协助Denel与乍得之间的谈判。该机构已将有关Denel前集团首席执行官和四名前Denel Land Systems官员的材料移交给南非国家检察院。SIU还在评估向供应商进行1560万兰特民事追偿的可能性，以及就技术顾问合同提起民事诉讼的可能性。

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