澳大利亚政府已向议会提交一揽子立法修正案，以监管大型科技平台。该法案的核心条款将是要求社交媒体为用户提供关闭推荐算法的选项，并仅查看其关注账户发布的内容，BBC News报道。

用户选择

该倡议是《Digital Duty of Care》法案的一部分，其适用范围不仅包括社交媒体，还包括游戏网站、聊天机器人和其他在线服务。该文件将要求这些服务在合理可行的范围内确保安全的在线环境。

按照政府的设想，儿童应受到保护，免受有害内容和服务设计元素的影响，包括色情内容，以及鼓励饮食失调或对女性持有有害态度的材料。成年人将受到保护，免受严重有害的材料和行为影响——这是范围更窄的一类非法内容。违反要求的公司可能面临最高1亿澳元的罚款。

总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，该提议的目的不是政府控制，而是让用户对自己的信息流拥有更多控制权。同时，政府并不提议默认关闭推荐算法：用户可以自行选择所需模式。

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对平台的要求

最终规则尚未获得批准，但澳大利亚政府坚持认为，仅包含关注账户内容的信息流不应比算法信息流更不便，或功能更受限制。设置必须醒目，且所选模式不得在未经用户明确同意的情况下改变，包括退出应用程序后。

Meta、Snap、TikTok、X以及拥有YouTube的Google拒绝向BBC就该立法倡议发表评论。Instagram负责人亚当·莫塞里曾表示，非算法信息流可能意味着用户看到的朋友帖子会更少，并否认该应用会导致临床成瘾。

该法案的批评者，包括澳大利亚右翼政党和美国总统唐纳德·特朗普的政府，认为新要求可能助长过度审核和审查。改革支持者反驳称，用户仍将能够关注任何账户并发布自己的内容。

根据本月初进行的一项调查，约三分之二的Z世代受访者会保留算法推荐，而总体而言，近一半澳大利亚人愿意将其关闭。

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