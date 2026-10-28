在卡尔斯鲁厄，德国联邦法院（Bundesgerichtshof，BGH）再次暂停审理绿党政治人物雷娜特·屈纳斯特对Meta提起的诉讼，并向欧盟法院提出预先裁决请求。据《明镜周刊》报道，德国法院认为，该案中仍有一系列重要法律问题尚未得到澄清。

围绕虚假引语的争议

自2015年以来，屈纳斯特一直寻求阻止Facebook传播一张包含其照片和虚构言论的表情包，该言论称德国人据称应当学习土耳其语。这名政治人物并未发表过这番言论。带有该文字的图片以不同版本被发布和传播。

最初的表情包已经被删除。与此同时，屈纳斯特希望Facebook能自行查找并删除所有实质上相似的版本，而无需就每一处被发现的发布单独通知。她向法院表示，个人无法雇用数十人来搜寻全球范围内的类似帖子。在2021年提起的诉讼中，这名政治人物还要求至少1万欧元的赔偿。

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提交欧盟法院的问题

法兰克福高等地区法院于2024年确认屈纳斯特有权要求停止侵权，但驳回了她的赔偿请求。BGH已于2025年2月审理过此案，随后决定等待欧盟法院在另一起类似案件中的裁决。

2025年底，欧盟法院裁定，在线市场运营商对广告中个人数据的传播负有责任。它们必须在发布前审查含有敏感数据的广告，并阻止此类材料被非法复制到其他网站。

在重新审理期间，BGH对能否将这一及欧盟法院的其他裁决适用于屈纳斯特的诉讼表示怀疑。法院尤其希望明确，Meta是否应根据欧盟《通用数据保护条例》承担无限责任，以及该公司是否可以援引《电子商务指令》规定的责任豁免。编号为VI ZR 64/24的案件程序已暂停，等待欧盟法院的裁决。

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