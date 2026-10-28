希腊禁止15岁以下人员使用社交媒体——RMF24

希腊议会上周通过了一项法律，禁止15岁以下人员访问社交媒体。RMF24报道称，消息援引自Politico。希腊的决定成为欧盟国家在欧盟统一规则出台前正在考虑的国家层面措施之一。

欧盟国家的自主限制措施

意大利仍在讨论保护14岁以下用户的措施。葡萄牙已正式向欧盟委员会通报其提议，并请求其作出评估。塞浦路斯部长们在布鲁塞尔提出其草案当天，批准了本国针对15岁以下人员的禁令。

奥地利和德国也在制定有关平台用户年龄限制的国家方案。同时，欧盟国家支持统一规则的理念，这些规则将赋予布鲁塞尔监管包括Instagram和TikTok在内的大型平台的权力。

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Kids Act草案

9月18日，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在年度讲话中提出了Kids Act草案。该草案规定禁止13岁以下儿童访问社交媒体，并对15岁以下人员实施严格限制。

根据所引述的评估，协调并实施统一规范将需要谈判，可能会持续数月。预计欧盟规则最早可能于2028年生效。

支持限制措施的理由

文章指出，儿童过度使用社交媒体与睡眠和注意力问题以及身体活动减少有关。长时间停留在平台上可能增加接触网络霸凌、仇恨言论和算法可能推广的不当内容的风险。

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