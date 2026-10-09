Meta已禁止中国字节跳动旗下TikTok在其平台上向美国、加拿大、埃及、印度尼西亚、日本、泰国和越南投放广告。限制措施立即生效，也适用于在这些国家开展包含TikTok及其他字节跳动服务链接的广告活动的第三方广告主，《耶路撒冷邮报》报道。

禁止竞争对手投放广告

Meta解释称，公司没有义务为目标是将用户从其应用程序转移走的竞争对手刊登广告。该公司称，拒绝向竞争对手提供广告服务是正常的商业惯例，并表示将继续通过产品质量和用户体验展开竞争。

这一决定成为Meta与字节跳动长期竞争的又一个阶段。TikTok是Meta在争夺用户、内容创作者注意力和广告资金方面的主要竞争对手之一。

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TikTok的立场

TikTok和字节跳动未回应路透社就Meta行动提出的问询。TikTok网站称，该服务不支持打开其他社交网络或允许登录其他社交网络的链接。同时，用户可以在个人资料中添加通往其他平台网站的链接。

Meta还呼吁TikTok和YouTube采取与其自身8月同意的类似青少年安全措施。当时，Meta在就美国各州提出的有关社交媒体对儿童造成伤害的索赔达成和解后，同意采取这些措施。具体而言，Meta同意为儿童使用Facebook和Instagram设置每日限制，限制他们夜间使用这些平台，并加强对访问有年龄限制内容的控制。

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