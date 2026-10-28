Reddit正在为用户在平台主页上推出两条独立的信息流：“为你推荐”和“订阅”。据TechCrunch报道，新界面将在未来几周内逐步向全球用户开放。

推荐内容和已订阅的社区

“为你推荐”信息流将结合用户已加入社区的帖子，以及根据其兴趣挑选的推荐内容。Reddit表示，该功能旨在帮助人们发现他们可能无法自行看到的相关社区和讨论。

“订阅”信息流将仅显示用户作为成员的社区中的帖子。用户可以在两种选项之间切换，而再次打开平台后，Reddit将显示该用户最后浏览的信息流。

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主页的新格式

Reddit此前也曾向用户推荐他们所订阅社区之外的帖子。不过，在新设计中，此类推荐内容将在主页上获得独立板块。

该公司表示，这一变化应有助于促进互动、参与以及对社区的归属感。Reddit在博客中称，新格式是让用户更容易发现新想法、人际联系、观点或兴趣的第一步。与此同时，在初步测试期间，部分用户已经对将推荐内容与来自他们所选社区的帖子混合在一起表示不满。

随着新格式的推出，Reddit加入了Instagram、X、Threads和Facebook的行列，这些平台也使用推荐信息流来塑造用户看到的内容。

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