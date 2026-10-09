英国伦敦组织Tech against Terrorism测试了134个领先的大型语言模型，发现其中132个提供的信息可能有助于筹备造成大量伤亡的袭击或制造致命武器。The National对此进行了报道。

在测试期间，CT-AI工具向这些模型发送了627个问题。该组织评估认为，恐怖分子在策划袭击时可能会提出这些问题。81个模型给出了完整回答，另有51个提供了有用建议。仅有两个模型被初步认定通过了安全测试。

对问题的回答差异

研究数据显示，直接声明自己是恐怖分子并打算实施袭击的用户，在不到2%的情况下获得了可直接使用的回答。如果用户自称为安全研究人员，这一比例为16.9%——高出8.9倍。

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Tech against Terrorism认为，模型主要是根据问题所宣称的目的作出回应，而不是根据问题本身。该组织创始人亚当·哈德利表示，一个拒绝自称恐怖分子的人、却回答自称研究人员者的模型，并没有变得安全，而只是学会了“礼貌”。

修改后模型的风险

该组织还将另一种风险与所谓的abliterated模型联系在一起——这类版本移除了安全限制，并且可以在用户系统上运行。测试中纳入的全部13个此类模型，在移除安全机制后均未能通过检查。

Tech against Terrorism呼吁开发者从训练数据中筛除危险知识和已知恐怖主义内容，在模型发布前测试其抵抗安全机制被移除的能力，并公布结果。该组织还提议，企业不应允许未通过独立测试的修改后模型进入搜索、推荐和应用商店，并应要求用户进行身份验证才能访问这些模型。

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