英国竞争与市场管理局（CMA）提议要求苹果降低接入非接触式支付技术的费用，并取消对Apple Pay竞争对手的技术壁垒。据Channel NewsAsia报道，监管机构认为，这将使数字银行和其他支付服务更容易进入市场。

向替代钱包开放接入

CMA表示，拟议措施规定，对接入苹果非接触式技术收取“显著更低”的费用。监管机构指出，高昂收费、严格条款和技术限制使竞争对手难以开发新产品并与Apple Pay竞争。

CMA首席执行官莎拉·卡德尔表示，这些变化可能促进创新、扩大用户选择，并支持英国金融科技行业。她说，简化接入不仅可推动支付应用的发展，还可促进数字身份证件、交通票券和数字钥匙的发展。

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苹果的立场与咨询

英国监管机构的提议不如欧盟2024年实施的要求严格。其中尤其包括向第三方数字钱包开发者提供免费接入。CMA称，此后Vipps、PayPal、Klarna、Curve和BBVA推出了替代支付应用。

苹果表示，已允许开发者通过NFC和安全元件在其应用中提供非接触式支付服务；安全元件储存包括卡片信息和加密密钥在内的敏感数据。该公司强调，认为没有必要采用隐私和安全保护水平更低的方式。

CMA将接受针对该提议的意见至11月17日，之后将作出最终决定。监管机构数据显示，非接触式支付占该国全部支付的39%，而十年前为3%；超过60%的英国成年人使用数字钱包。

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