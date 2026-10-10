禁收刷卡附加费后悉尼价格上涨——澳大利亚广播公司新闻

在禁止对银行卡付款收取额外费用后，澳大利亚新南威尔士州的小型企业正在重新评估价格以及承担刷卡受理费用的方式。据澳大利亚广播公司新闻报道，这项由澳大利亚储备银行推出的限制措施于10月1日生效，适用于通过EFTPOS、Mastercard、Visa和American Express进行的付款。

监管机构解释称，这些变化符合公众利益，旨在使支付系统对企业和客户而言更加透明、更易理解。与此同时，企业为银行卡交易支付的费用并未取消。

商家调整菜单

悉尼咖啡馆老板菲利普·巴尔巴罗表示，他的集团每年在这类费用上的支出约为15万美元。他说，在该市竞争激烈的环境中，公司没有提高咖啡价格，但提高了菜单上其他一些商品的价格，以弥补成本。

Jamaican Patty Bakehouse面包店老板克里斯·斯库斯目前自行承担这些费用。不过，他表示可能会在新年提高价格。这位企业家指出，大多数顾客更喜欢使用银行卡付款，而处理现金会带来额外不便。

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可能提供现金折扣

商业协会Business Sydney首席执行官保罗·尼古拉乌表示，企业已经面临利率上升、能源成本增加以及家庭非必要支出减少的压力。他认为，企业需要覆盖自身成本，因此结果可能是消费者面临更高价格。

澳大利亚竞争与消费者委员会强调，企业可以将费用计入商品总价，但不得就价格或其变动原因误导消费者。企业也获准向选择特定支付方式的人提供折扣，包括现金或PayID。此类折扣的条件必须在下单或付款前明确告知，且折后价格不得是唯一展示的价格，也不得比全价更显眼。

巴尔巴罗正考虑向使用现金付款的顾客提供折扣。斯库斯则不计划采取这种做法。

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