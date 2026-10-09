В Одессе ветераны обвинили чиновников в возможных коррупционных схемах

В Одессе ветераны заявили о возможных коррупционных схемах в городском совете и передали правоохранительным органам материалы в отношении отдельных должностных лиц. При этом уже более полугода они добиваются включения своих представителей в состав исполнительного комитета горсовета.

Ветераны требуют представительства в исполкоме

По словам представителей организации, их инициативу поддерживают депутаты и военные, однако руководство города не спешит привлекать ветеранов к принятию решений.



В профсоюзе утверждают, что исполняющий обязанности мэра Игорь Коваль не осуществляет фактического руководства городом, а ключевое влияние на городские процессы, по оценке представителей организации, оказывает его первый заместитель Александр Филатов.

Также представители организации заявили о возможной системе неформальных платежей в различных сферах городского хозяйства.

В частности, по утверждению профсоюза, Константин Сафошин, кум Александра Филатова, мог быть причастен к сбору средств за уличную торговлю и установку МАФов. Алексею Ботезату представители организации приписывают возможный контроль над финансовыми потоками коммунальных предприятий в сфере благоустройства.

Среди других должностных лиц, деятельность которых, по мнению профсоюза, требует проверки, - исполняющий обязанности директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Артем Захаров, исполняющая обязанности главного архитектора Надежда Новикова и первый заместитель начальника управления дорожного хозяйства Вахтанг Гвазава. Организация заявляет о возможных злоупотреблениях в сферах теплоснабжения, землепользования, строительства и ремонта дорог.

Закупка укрытий: возможные убытки в 28 млн гривен

Отдельно ветераны обратили внимание на закупку бетонных мобильных укрытий. По утверждению организации, этим направлением курировал заместитель мэра Филатов.



После обращения организации Следственное управление Национальной полиции возбудило уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса Украины, касающейся присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.



По данным профсоюза, город планировал приобрести 10 мобильных укрытий у компании «МИРАДИМА» за более чем 23 млн гривен. Впоследствии эта же компания получила подряд от КП «Теплоснабжение города Одессы» почти на 31 млн гривен. Общая сумма двух контрактов превысила 54,5 млн гривен.



Представители организации утверждают, что рыночная стоимость укрытия на 50 человек составляет 1,1–1,5 млн гривен, тогда как город закупал их почти по 2,4 млн гривен за единицу. На основании этих данных профсоюз оценивает возможные убытки городского бюджета в 28 млн гривен.



Также они заявили о возможных проблемах с качеством бетона и пригодностью мест установки конструкций из-за подземных коммуникаций. По информации профсоюза, полиция требует от горсовета тендерную документацию, договоры и сертификаты качества на укрытия.

Договоры по землеустройству и декларация Филатова Еще один блок претензий касается работы Филатова на должности директора Департамента земельных ресурсов. По информации профсоюза, во время работы на этой должности он заключил не менее 12 договоров с компанией «ТЕРРА КОМ», учредителем которой на тот момент была его жена.



Представители организации считают, что стоимость разработки документации могла быть завышена. В частности, по оценке представителей организации, возможные потери бюджета по одному из договоров на инвентаризацию земель составляют 10,5 млн гривен. По данным профсоюза, эти обстоятельства проверяют Национальная полиция и Бюро экономической безопасности. Кроме того, ветераны заявили о возможных несоответствиях в декларации чиновника. В частности, они утверждают, что в декларации могла отсутствовать информация об отдельном объекте недвижимости, а стоимость автомобиля Toyota Camry 2023 года выпуска могла быть занижена. Также организация обратила внимание на дом площадью 861 кв. м в Крыжановке, приобретенный супругой чиновника.



Ветеранская организация заявила, что продолжит собирать материалы и следить за ходом проверок. Об этом сообщается со ссылкой на заявление Всеукраинского профсоюза защитников Украины в Одесской области.

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