Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить Коломойскому 11,5 млн долларов
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию в размере 11,5 миллиона долларов ООО «Аэропорт Бельбек» и Игорю Коломойскому.
Решение касается незаконного захвата Россией имущества и активов аэропорта после оккупации Крыма.
Отмечается, что окончательное решение было принято 1 октября. Арбитраж также распределил между сторонами расходы на рассмотрение дела. Подробностей ППТС не приводит.
«1 октября 2026 года Арбитражный трибунал единогласно вынес окончательное решение по указанному делу», — говорится в пресс-релизе.
Арбитражное разбирательство было начато 13 января 2015 года в соответствии с соглашением между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
Истцы утверждали, что после оккупации Крыма Россия приняла меры, в результате которых они были лишены имущественных, договорных и других прав на эксплуатацию пассажирского терминала для коммерческих авиарейсов в аэропорту «Бельбек».
В частичном решении от 4 февраля 2019 года Трибунал признал свою юрисдикцию в отношении исков, подтвердил их приемлемость и установил, что Россия нарушила статью 5 соглашения в отношении инвестиций истцов.
После этого состоялся отдельный этап разбирательства по определению размера компенсации. Россия, не принимавшая участия в предыдущих этапах, присоединилась к делу 7 июня 2019 года.
В окончательном решении Трибунал постановил выплатить истцам 11,5 миллиона долларов, а также проценты, начисленные с 16 июня 2014 года до даты фактической выплаты. Кроме того, Трибунал определил порядок распределения расходов на арбитраж.
Об этом решении сообщила Постоянная палата третейского суда (ППТС).
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