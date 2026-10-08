Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить Коломойскому 11,5 млн долларов

Арбитражный трибунал в Гааге обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию в размере 11,5 миллиона долларов ООО «Аэропорт Бельбек» и Игорю Коломойскому.

Решение касается незаконного захвата Россией имущества и активов аэропорта после оккупации Крыма.

Отмечается, что окончательное решение было принято 1 октября. Арбитраж также распределил между сторонами расходы на рассмотрение дела. Подробностей ППТС не приводит.

«1 октября 2026 года Арбитражный трибунал единогласно вынес окончательное решение по указанному делу», — говорится в пресс-релизе.

Арбитражное разбирательство было начато 13 января 2015 года в соответствии с соглашением между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

Истцы утверждали, что после оккупации Крыма Россия приняла меры, в результате которых они были лишены имущественных, договорных и других прав на эксплуатацию пассажирского терминала для коммерческих авиарейсов в аэропорту «Бельбек».

В частичном решении от 4 февраля 2019 года Трибунал признал свою юрисдикцию в отношении исков, подтвердил их приемлемость и установил, что Россия нарушила статью 5 соглашения в отношении инвестиций истцов.

После этого состоялся отдельный этап разбирательства по определению размера компенсации. Россия, не принимавшая участия в предыдущих этапах, присоединилась к делу 7 июня 2019 года.

В окончательном решении Трибунал постановил выплатить истцам 11,5 миллиона долларов, а также проценты, начисленные с 16 июня 2014 года до даты фактической выплаты. Кроме того, Трибунал определил порядок распределения расходов на арбитраж.

Об этом решении сообщила Постоянная палата третейского суда (ППТС).

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