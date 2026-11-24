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$ 45.3
€ 49.71
zł 11.16
Мир
Украина
Война с РФ
Расследования
Открытые вопросы
Города, которые выстояли
Киев
Политика
Бизнес
Игорный бизнес
Агро
Энергетика
IT и Телеком
Фармацевтика
Логистика и транспорт
Металлургия
Аналитика
Финансы
Недвижимость
Технологии
Спорт
Киберспорт
рrоЖизнь
Культура
Здоровье
Красота
Знаменитости
Автомир
Путешествия
Вокруг света
еще...
Почта
Вход
ru
ru
$ 45.3
€ 49.71
zł 11.16
+1° Киев
+4° Варшава
+10° Вашингтон
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UA NEWS
24 Ноября 2026 18:24
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