Як правильно скласти оголошення про продаж квартири

Щоб продати квартиру, треба спочатку сповістити про цей намір якомога більшу кількість людей. Найпростіший та найефективніший спосіб зробити це — розмістити оголошення на тематичних сайтах. Наприклад, на OLX, адже тоді ваша пропозиція буде опублікована не тільки там, а й на дочірньому ресурсі https://www.otodim.com.ua/, що фокусується саме на напрямку продажу та оренди нерухомості. Тож сервіс збирає виключно відповідну цільову аудиторію.

Але оголошення недостатньо просто опублікувати. Важливо зробити його таким, щоб воно виділялося з-поміж інших, а також відповідало на основні запитання потенційних покупців.

Складаємо оголошення, яке зацікавлює

В першу чергу пропозиція має бути інформативною для потенційного покупця. Тому в ній важливо одразу дати відповіді на питання, які він неодмінно поставить. Насамперед це стосується:

площі та кількості кімнат;

поверху і поверховості будинку;

району та особливостей розташування;

стану квартири й наявності ремонту;

меблів та техніки, якщо вони залишаються;

ціни та умов продажу.

Фотографії також мають значення. Потрібно показати основні приміщення, кухню, санвузол та всі особливості квартири, які можна віднести до її переваг. Важливо, щоб зображення відображали реальний стан житла. Не варто боятися зробити забагато фото, адже їхня наявність демонструє, що ви не намагаєтеся щось приховати.

А от загальними фразами сам опис перевантажувати не треба. Потенційні покупці більше цінують лаконічно подану конкретну інформацію. Іноді спроби зробити оголошення оригінальнішим мають абсолютно протилежний ефект.

Правильно підбираємо майданчик для розміщення

Навіть ідеально скомпоноване оголошення не допоможе продати нерухомість, якщо розмістити його не там, де слід. Особливо мова про сервіси з малою кількістю відвідувачів або майданчики з негативною репутацією. У першому випадку пропозицію майже ніхто не побачить, у другому — вона викличе скоріше підозри, ніж зацікавленість.

Якщо ви шукаєте надійний сайт для розміщення власного оголошення, публікуйте його на OLX, і воно автоматично з’явиться на платформі Otodim. Тут завжди багато відвідувачів, причому це переважно люди, які шукають житло для купівлі. До того ж у цього ресурсу є надзвичайно важлива перевага — його інтегрований ШІ автоматично структурує та покращить ваше оголошення так, щоби воно більше сподобалося як користувачам, так і пошуковим системам.

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