Експеримент LHCb отримав докази надрідкісного розпаду B_d — ScienceDaily

Фізики експерименту LHCb у CERN отримали докази надзвичайно рідкісного розпаду частинки Bd на пару мюонів — μ+μ−. Такий процес, за очікуваннями, трапляється приблизно один раз на 10 мільярдів розпадів beauty-частинок. Про результати, оголошені під час семінару в CERN, повідомило ScienceDaily.

Частинка Bd, за описом дослідників, містить beauty-кварк і down-антикварк. Під час рідкісного розпаду вони анігілюють, а їхня енергія перетворюється на мюон і антимюон. Мюони подібні до електронів, але мають більшу масу.

Статистичні свідчення, а не підтверджене спостереження

Аналіз даних, зібраних у 2024 і 2025 роках, дав статистичну значущість сигналу на рівні 3,0 стандартного відхилення. Після об’єднання результатів із даними за 2011–2018 роки показник зріс до 3,2 стандартного відхилення. У фізиці частинок рівень у три стандартні відхилення вважають свідченням нового явища; імовірність випадкової флуктуації за такого результату становить приблизно 0,3%.

Водночас для підтвердженого спостереження потрібна статистична значущість у п’ять стандартних відхилень. Раніше спільний аналіз LHCb і CMS у 2015 році повідомляв про початкові свідчення цього розпаду, однак подальші дослідження з даними до 2018 року не змогли їх підтвердити.

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Оновлений детектор і машинне навчання

Прориву допомогла модернізація LHCb: від 2024 року експеримент почав збирати дані вп’ятеро швидше, ніж у 2010–2018 роках. Детектор також поліпшив розпізнавання частинок. Дослідники застосували методи машинного навчання, щоб відокремити рідкісний сигнал від великої кількості інших процесів зіткнення.

Результати узгоджуються зі Стандартною моделлю — основною теорією фундаментальних частинок і взаємодій. Такі рідкісні розпади можуть бути чутливими до впливу ще невідомих важких частинок, які неможливо безпосередньо створити на Великому адронному колайдері. Дослідження також дало найточніші вимірювання спорідненого розпаду Bs → μ+μ−, який відбувається приблизно тричі на мільярд розпадів beauty-частинок.

Запуск High Luminosity LHC заплановано на 2030 рік, а наступну модернізацію LHCb — на середину наступного десятиліття. Очікується, що це дозволить збільшити темп збору даних ще в десять разів.

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