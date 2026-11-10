Google представила два нові ШІ-чипи TPU для хмарних сервісів — TechCrunch

Google представила два нові варіанти власних тензорних процесорів для завдань штучного інтелекту — TPU 8tx і TPU 8i Max. Вони доповнюють восьме покоління чипів TPU, яке компанія анонсувала у квітні, та призначені відповідно для конфіденційної роботи з моделями й великих навантажень, повідомляє TechCrunch.

Конфіденційна робота з моделями

TPU 8tx, розроблений за участю AMD на основі TPU 8t, призначений для конфіденційного навчання та запуску ШІ-моделей. За заявою Google, захист інтегровано безпосередньо в апаратний рівень: чутливі дані та ваги моделей мають залишатися захищеними й ізольованими навіть під час активного використання.

Чип також отримав спеціальну мережу для інференсу, що дає змогу виконувати завдання міркування паралельно з навчанням моделі. У Google зазначили, що це може дати змогу дистилювати й навчати менші моделі в процесі роботи, не переміщуючи власні дані компанії між пристроями.

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Більше пам'яті в одному корпусі

TPU 8i Max фактично поєднує в одному корпусі два орієнтовані на інференс чипи TPU 8i, представлені у квітні. Це подвоює обсяг пам'яті, обчислювальну потужність і пропускну здатність порівняно з одним TPU 8i.

За даними Google, завдяки цьому ШІ-моделі зможуть опрацьовувати ширший обсяг інформації під час запитів. Розширення лінійки власних процесорів є частиною зусиль компанії зі зменшення залежності її хмарного бізнесу від чипів інших виробників.

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