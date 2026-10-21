eMudhra відкликала вісім скомпрометованих TLS-сертифікатів — Engadget

Індійська компанія eMudhra відкликала вісім проміжних TLS-сертифікатів із надто слабкими приватними ключами, тоді як PHP Foundation повідомила про підготовку виправлень для двох критичних уразливостей PHP. Обидві проблеми можуть створити ризики масштабних атак на вебресурси та вимагати значних робіт із захисту систем, повідомляє Engadget.

Уразливості PHP

PHP Foundation заявила, що готує патчі для двох критичних уразливостей, оцінених у 9,2 бала з 10 за шкалою серйозності. Організація закликала користувачів PHP підготуватися до оновлення та зазначила, що може випустити його раніше, якщо деталі проблеми стануть публічними або з'являться докази активної експлуатації.

Повідомленню передувала поява відео з інструментом PHP2Shell, який запускає код на вебсерверах з актуальними версіями WordPress, MediaWiki, Drupal та інших PHP-платформ. Компанія watchTowr заявила, що підтвердила наявність уразливості та що вона зачіпає всі версії PHP, починаючи з PHP 5, випущеної 2004 року. Водночас у FAQ watchTowr зазначено, що можливість запуску зловмисником власного коду на сервері та потенційного отримання контролю над ним описано в неперевіреному повідомленні. Компанія Sansec очікує початку масових атак упродовж 15 хвилин після виходу оновлення.

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Сертифікати зі слабкими ключами

eMudhra заявила, що вісім скомпрометованих проміжних сертифікатів пов'язані з кореневими центрами сертифікації, яким довіряють програми Mozilla, Microsoft, Apple і Chrome, а також інші сховища довіри. Слабкі приватні ключі потенційно можуть дати зловмисникам змогу підробляти сертифікати доменів, видавати себе за сервери та перехоплювати трафік.

За даними Hacker News та інших повідомлень, згаданих Engadget, розмір приватних ключів становив 4, 56, 66, 115, 155, 156, 230 і 237 бітів, тоді як у матеріалі звичайним розміром названо 384 біти. Mozilla, Google та Apple вже заблокували ці сертифікати у своїх браузерах. Водночас фахівець Mozilla Денніс Джексон попередив, що одна з утиліт macOS може й надалі довіряти відкликаним сертифікатам, оскільки не перевіряє дані про відкликання. Найбільший ризик, за оцінкою видання, стосується VPN, а також пристроїв інтернету речей і серверів без належного обслуговування.

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